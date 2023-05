Nederlands talent op een zucht van een transfer naar mogelijke kampioen

Antwerp en Union strijden nu zondag om de landstitel, maar het huiswerk voor volgend seizoen is al volop bezig.

Volgens het Nederlandse Voetbal International is er een akkoord in de maak voor het Nederlandse toptalent Younes Taha. De 20-jarige middenvelder komt momenteel uit voor het Nederlandse PEC Zwolle die uitkomen in de Nederlandse tweede klasse.

De middenvelder heeft dit seizoen indruk gemaakt met 14 doelpunten in 33 wedstrijden. Hij werd tweede in de verkiezing van Talent van de KKD.

Volgens het Nederlandse medium was een eerste bod van Union nog afgeslagen, maar zijn beide clubs ondertussen naar elkaar toegegroeid. Zo lijkt een transfer niet ver weg meer. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van één miljoen euro voor de middenvelder die nog tot medio 2025 onder contract ligt.