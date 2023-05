"Derde keer, goede keer": Brusselaars leven ontspannen toe naar levensbelangrijke wedstrijd

Union verloor dit seizoen al tweemaal op De Bosuil. Zondagnamiddag moeten de Brusselaars dat ten allen prijzen vermijden, want dan is Antwerp kampioen.

Karel Geraerts oogde op het persmoment voor de wedstrijd alvast zeer ontspannen. "Derde keer goede keer of hoe noemen ze dat", grapte hij. "Er heerst een gezonde nervositeit. Op mijn eigen manier probeer ik de spelers op alle mogelijke manieren klaar te krijgen. Ik doe het zoals ik het zelf aanvoel. Ik ben overtuigd van deze manier van werken."

Het belooft een absolute hekseketel te worden op De Bosuil, maar daar is de Limburgse coach niet mee bezig. "Ik begrijp de spanning die daar leeft. Een kampioenschap is al heel lang geleden voor zo'n grote club. Maar dat is traditioneel zo op het einde van het seizoen en al zeker wanneer het gaat tussen twee clubs die al lang hebben moeten wachten op een titel. Al ligt de focus volledig op onszelf. Wat er daar gebeurt, daar staan wij niet bij stil. We hebben het in eigen handen."

Ik heb liever een kolkend stadion, dan lege tribunes."

Wie daar wel mee bezig is, en wie daar absoluut klaar voor lijkt, is Union-middenvelder Senne Lynen. "Als kleine jongen droom je van zulke wedstrijden. Daarvoor ben je voetballer geworden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Lynen groeide op in het Antwerpse en beseft dus als geen ander hoe voetbal daar leeft. "Voetbal leeft er enorm. Maar wedstrijden van ons in Berlijn en Leverkusen hebben getoond dat wij daar klaar voor zijn. Ik heb liever een kolkend stadion, dat dat er lege tribunes zijn."