Deze Rode Duivel zal niet het pad van Witsel en Hazard volgen en zullen ze van het veld moeten sleuren: "Zelf zeggen dat ik stop? Nooit!"

Er hebben na het WK wel heel wat anciens hun afscheid aangekondigd bij de Rode Duivels. Maar er zijn er ook die absoluut van geen wijken willen weten. Eén daarvan is Thomas Meunier, die tot zijn 40ste wil voetballen.

Meunier is er 32 en speelde niet veel meer na Nieuwjaar bij Borussia Dortmund. Intussen is hij zijn plaats kwijt aan Timothy Castagne bij de Rode Duivels. Maar aan stoppen zoals Axel Witsel en Eden Hazard heeft hij nog niet gedacht.

“Neen. Dat is hun beslissing. Het is jammer. Triest zelfs, want Axel staat in de ploeg bij Atlético Madrid. Dan heb je wel nog een kans om opgeroepen te worden. Ik zal altijd beschikbaar blijven voor de nationale ploeg. Zelf zeggen dat ik stop, dat nooit", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De nieuwe bondscoach heeft hem kunnen bekoren. Tedesco valt in de smaak bij de rechtsachter. “Absoluut. Ik haat monotonie. Elke dag dezelfde opwarming, dezelfde passvormen… zo raak je mij kwijt. De hersenen moeten ook geprikkeld worden. Tien dagen trainen onder Tedesco was top. Ik trainde ook graag onder Martinez, hè, maar Tedesco pusht extra."