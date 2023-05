Sclessin neemt afscheid van twee trouwe soldaten

Zaterdagavond wordt het voor de supporters van Standard ook een beetje afscheid nemen. Een heleboel spelers zullen hun laatste thuiswedstrijd spelen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wie er allemaal volgend seizoen nog zal bijlopen op Sclessin, maar heel wat spelers zullen vertrekken.

Kostas Laifis en Gojko Cimirot lijken alvast zeker op weg naar de uitgang en zullen dus hun laatste wedstrijd op Sclessin spelen.

© photonews

Het gaat over twee trouwe soldaten, die zaterdag voor de liefst 164e keer samen op het veld zullen staan normaliter.

DNA

Cimirot kwam in 2018 over van Paok Saloniki en zit al boven de 200 wedstrijden voor de Rouches, ook Laifis is een echte sterkhouder.

Beiden beschikken over het echte 'Standard-DNA' en zullen de komende jaren zeker gemist worden door de fans.