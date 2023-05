Vele miljoenen onderweg voor Gent? Vanhaezebrouck laat zich uit over goudhaantje

De kans dat Gift Orban volgend seizoen nog bij KAA Gent speelt, is klein te noemen. Na een paar maanden heeft de Nigeriaanse spits al zo'n indruk gemaakt dat de Europese top staat te dringen om hem in te lijven. Wat denkt Hein Vanhaezebrouck er allemaal van?

Het is al even duidelijk dat Lille in de dans is gesprongen voor Gift Orban. Die club haalde eerder ook al Jonathan David weg uit de Ghelamco Arena.

Voor die Canadees staan ondertussen alle absolute topclubs in de rij en dus zou Gift Orban zijn vervanger kunnen/moeten gaan worden.

De Buffalo's zullen boter bij de vis willen en rekenen op een bedrag van meer dan twintig miljoen euro voor de Nigeriaan.

Talent tonen

Ook coach Vanhaezebrouck is onder de indruk: "Hij is gewoon een fenomeen en een echte attractie, wat we dan ook doen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Bij een absolute topclub zal hij misschien niet meteen spelen, maar ook daar zal hij zijn talent zeker tonen", aldus de coach van Gent.