Kevin De Bruyne pakt een nieuwe prijs in de Premier League en wint die al voor de 3e keer

Kevin De Bruyne heeft opnieuw een prijs gepakt. Hij is uitgeroepen tot de Spelverdeler van het Jaar in de Premier League, een prijs die hij al voor de 3e keer wint.

Dit seizoen werd Manchester City opnieuw landskampioen. Het was al de 3e titel op rij en de 9e titel in de clubgeschiedenis.

Erling Haaland en Kevin De Bruyne hadden een groot aandeel in die titel. Haaland scoorde 36 keer en was daardoor topscorer in de Premier League. Daarvoor kreeg hij de Golden Boot.

Ook De Bruyne kreeg een prijs. Hij gaf tijdens het seizoen 16 assists en dat was het meeste in de Premier League. Zo kreeg hij de prijs voor de Spelverdeler van het Jaar, voor de speler met de meeste assists.

De Bruyne won die prijs al voor de 3e keer. Hij won die ook al in 2017-2018 en 2019-2020. Ook Eden Hazard won die prijs al een keer. Hij was de Spelverdeler van het Jaar in 2018-2019 toen hij nog voor Chelsea speelde.