Belg, die club zag degraderen, kan knappe transfer maken naar Schotland

Volgens verschillende Britse media zou Cyriel Dessers een transfer kunnen maken naar een Schotse topclub.

Zo zou Rangers FC geïnteresseerd zijn in de diensten van de spits van Cremonese. Dessers kende een moeilijk seizoen bij de Italiaanse staartploeg en zag zijn club degraderen uit de Serie A. In totaal maakte hij er zes doelpunten en gaf hij twee assists in zesentwintig wedstrijden.

Na een geslaagde uitleenbeurt aan Feyenoord vorig seizoen verkocht Racing Genk de Nigeriaanse Belg voor maar liefst 6,5 miljoen euro aan de Italiaanse club. Die transfer bleek geen voltreffer, al bleek het wel genoeg om de aandacht te trekken van Rangers. De Schotse topclub ziet met Antonio Colak, Alfredo Morelos en Ryan Kent deze zomer heel wat aanvallend geweld vertrekken.

Coach Michael Beale ziet in Dessers het perfecte profiel om de nieuwe spits van 'The Gers' te worden. Er is echter concurrentie voor de Belg. Ook de Nederlandse Sam Lammers, die momenteel uitkomt voor Sampdoria, zou hoog op de verlanglijst van de Rangers staan.