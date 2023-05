Ligt zijn toekomst bij andere landgenoten? Topclub heeft oog laten vallen op Youri Tielemans (en kan aan zijn grootste vereiste voldoen)

Leicester City is sinds dit weekend gedegradeerd uit de Premier League. Dat betekent voor de Belgen bij de Britse club ook dat ze waarschijnlijk andere oorden zullen opzoeken. Voor Youri Tielemans is dat geen probleem, want hij is toch einde contract.

Tielemans weigerde zijn contract bij The Foxes te verlengen, want deze zomer wou hij voor een andere club uitkomen. Eentje die Champions League speelt, want dat is zijn grote ambitie. In ieder geval is er genoeg interesse voor hem, ook buiten Engeland. Uit Italië bijvoorbeeld, waar door de plaatselijke media gemeld wordt dat AC Milan zijn situatie nauw in het oog houdt. De club dwong ook CL-voetbal af en heeft met jongens als Saelemaekers, De Ketelaere, Origi en Vranckx al vier Belgen rondlopen. Tielemans wil een beredeneerd besluit nemen en vraagt nog wat tijd. Ook in Engeland zijn er immers teams geïnteresseerd.