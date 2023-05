Geraerts hintte op complot bij Antwerp, analisten laten zich uit over de zaak: "Dan zijn ze in fout"

De bank van Union SG ging uit de bol na de 1-1 van Cameron Puertas en had eerder ook al eens hevig gereageerd. Telkenmale kwamen er stewards de boel sussen. Of net ophitsen?

Karel Geraerts zag meteen heel wat stewards naar de bank van Union SG toegelopen komen en moest dus snel tot bedaren komen.

De coach zelf ging even neus aan neus staan met een aantal van hen. "Het is klassiek hier op Antwerp, het was ook zo na de rode kaart van Trésor."

"Ik denk dat er nu zelfs anonieme politiemensen tussen liepen. Het lijkt me georkestreerd", aldus de coach van Union.

"Ik denk niet dat het ingestudeerd is", pikte Arnar Vidarsson in bij Extra Time. "Maar in die tribune hoor je wel vanalles en wordt er ook vanalles naar je gegooid."

Wat doen ze?

"Wat belangrijk is. Wat gaan die stewards doen? Zeggen tegen de bank dat ze niet mogen juichen? Dat is niet hun taak toch? Ze moeten de oorzaak aanpakken en niet naar de staf van een ploeg gaan. Supporters hebben geen recht om te roepen en te gooien."

"Als ze dat doen, dan zijn ze in fout", pikte Filip Joos in. Gert Verheyen vroeg zich dan weer af wat er moet gebeuren als er vanalles wordt geroepen en gegooid naar de bank. "Mag dat wel? Ik vind dat niet."