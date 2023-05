Rode Duivel vol lof voor bondscoach én twee collega's: "Besten ter wereld"

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. En daar zijn verschillende mensen tevreden mee.

Domenico Tedesco staat nog maar twee wedstrjden aan het roer van de Rode Duivels, maar heeft al heel wat indruk gemaakt.

Zo ook op heel wat Rode Duivels zelf, zo geeft ook Amadou Onana aan in een interview. "Hij heeft psychologische troeven."

Goede groep

"Met een jonge groep moet je veel communiceren. Met deze centrale as kunnen we verder ver raken in de wereld."

"Courtois is de beste doelman ter wereld en Kevin De Bruyne is de beste spelmaker ter wereld", aldus nog Onana.