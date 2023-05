Dit is de hoofdreden waarom Bart Verhaeghe Club Brugge nu wil verkopen, zoveel is blauw-zwart nu waard

Het was een serieuze bom die gisteren viel: Bart Verhaeghe en zijn partners willen Club Brugge verkopen. De voorzitter van blauw-zwart heeft in elf jaar tijd alles gewonnen wat er te winnen viel in België. Maar de hoofdreden is de stagnatie van de club.

Verhaeghe wou van Club Brugge een club maken die met de Europese subtop kon concurreren. Daarvoor wou hij eerder al de beurs op met Club, maar dat liep verkeerd af. Maar zijn grootste frustratie is wel dat hij geen nieuw stadion kan bouwen. Die plannen heeft hij al vijftien jaar, maar het lijkt maar niet van de grond te komen. Dit jaar nog zag hij het project alweer uitgesteld na protest van buurtbewoners. Het is de grootste reden waarom hij er genoeg van heeft. Intussen is ook de relatie met zijn CEO en jarenlang tandemvriend, Vincent Mannaert, verwaterd. Het speelt allemaal mee in zijn beslissing. Maar als hij de club verkoopt, samen met zijn partners, hoeveel zou dat dan waard zijn? Het wordt geschat op zo'n 230 miljoen euro.