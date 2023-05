Drie potentiële kandidaat-overnemers voor Club Brugge, maar het wordt zo goed als zeker een buitenlander

De huidige waarde van Club Brugge wordt geschat op 215 tot 230 miljoen euro. Da's niet mis en dat heeft uiteraard niet iedereen zomaar thuis liggen. Economische experten vermoeden dan ook dat blauw-zwart in buitenlandse handen zal terechtkomen.

Sporteconoom Wim Lagae, professor aan de KU Leuven, ziet in België amper kanshebbers. "Weinig Vlaamse groepen hebben die financiële slagkracht. Dus dan zit je al snel op de piste van buitenlandse investeerders", zegt hij bij Sporza.

En dan zijn er drie mogelijke kandidaten volgens hem. "Ten eerste heb je de rendementszoekers. Er zijn steeds meer Amerikaanse groepen op de voetbalmarkt, kijk maar naar Standard, Oostende en SK Beveren."

"De tweede groep zijn de "multi-voetbalgroepen", die verschillende clubs in hun portfolio hebben zitten. Union zit in het netwerk van Brighton en Vincent Tan heeft naast KV Kortrijk ook Cardiff en Sarajevo in handen."

"Ten slotte zijn er de Golfstaten die zich met diverse motieven vermengen in de voetbalbusiness, zoals Qatar bij PSG. Ik denk dat het rendementszoekers of netwerken zullen worden bij Club Brugge."