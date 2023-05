Kan de KBVB een grote naam strikken? Belgische voetbalbond weet hoe openstaande vacature moet ingevuld worden

Pascale Van Damme is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond. De zakenvrouw is niet van plan om op de voorgrond te treden, maar gaat van start met een héél belangrijke opdracht. Wie wordt de nieuwe CEO van de KBVB?

Sinds het vertrek van Peter Bossaert fungeert Manu Leroy als CEO-ad-interim. Het is echter de bedoeling dat die functie liever vandaag dan morgen opnieuw ingevuld wordt. Al lijkt dat geen probleem te worden.

"We gaan een headhuntersbureau inschakelen en parallel met de geplande audit gaan we kijken wie daar het beste voor geschikt is", aldus Pascale Van Damme in Het Laatste Nieuws. "Iedereen is gelijk voor de wet. Al kregen we zelf ook al hopen kandidaturen binnen, uit binnen- en buitenland."