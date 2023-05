Voormalig Club-spits terug naar oude liefde? "Het gevoel is er nog altijd"

Bas Dost liet zich voor Algemeen Dagblad uit over een mogelijke terugkeer naar oude liefde FC Emmen. Eerst focust de boomlange spits zich nog op de play-offs voor Europees voetbal met Utrecht, alvorens een beslissing te nemen.

"Er zijn contacten", geeft de spits toe aan AD. "Het gevoel bij FC Emmen is er nog altijd. Maar het is niet zo dat ik nu al een contract heb getekend daar. Integendeel. Pas na dit seizoen hak ik een knoop door over mijn toekomst. En die toekomst kan zeker ook nog bij FC Utrecht liggen, waar ik het goed naar mijn zin heb."

De voormalige speler van Club Brugge speelt met Utrecht twee play-offwedstrijden tegen Sparta Rotterdam voor een ticket voor Europees voetbal. De spits was dit seizoen goed voor 9 doelpunten in 22 Eredivisie-wedstrijden, maar is desondanks hard voor zichzelf. "Deels is dat toe te schrijven aan mijn blessures, maar dat neemt niet weg dat ik ervan baal. Iemand met mijn kwaliteiten kan en moet meer laten zien."

'Zijn' Emmen speelt vanavond haar eerste play-downwedstrijd tegen NAC Breda voor het behoud. Of Emmen volgend seizoen nog uitkomt in de Eredivisie, zal hoe dan ook invloed hebben op de keuze die Dost straks maakt. "Ik hoop dat FC Emmen in de Eredivisie blijft, daar ben ik eerlijk in."