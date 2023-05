Welke veranderingen mogen we verwachten in de selectie van Domenico Tedesco?

In juni spelen de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland. Domenico Tedesco moet ook rekening houden met het EK U21. Krijgen we wijzigingen?

De eerste interlandperiode van Domenico Tedesco was een succes. Een nuttige en ruime zege in Zweden met oog op het EK 2024 en een prestigieuze zege tegen Duitsland vriendschappelijk.

Uit de Jupiler Pro League zagen we toen alleen maar Zeno Debast en Jan Vertonghen, het bestuur van Genk stond op zijn achterste poten.

Bryan Heynen en Mike Trésor zijn ondertussen misschien zelfs minder in vorm dan toen, benieuwd of zij een plekje krijgen in de tweede selectie tegen Oostenrijk en Estland.

De Ketelaere en Debast naar EK?

Maar er is dus ook het EK U21 in Georgië, waar tickets voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs op het spel staan.

En dus zouden sommigen van de jonkies dus wel eens kunnen spelen op dat EK. Debast en De Ketelaere werden al genoemd als mogelijke spelers voor het EK. Jacky Mathijssen is niet van plan om jonkies uit de U19 over te hevelen (Spileers, Sadiki, Vermeeren, ...) dus lijkt de U21 eerder hoger te mikken.

Maar spelers als Amadou Onana, Jérémy Doku, Roméo Lavia, Lois Openda en Johan Bakayoko zitten niet in de voorselectie van Mathijssen. En dus is het te verwachten dat zij dus opnieuw bij de Rode Duivels zullen zitten.

Kans voor Mike Trésor?

Maar wat als De Ketelaere effectief naar Georgië trekt? Dan komt er misschien een plaatsje vrij in het offensieve compartiment.

Misschien kan assistenkoning Trésor daar alsnog van profiteren om zijn selectie af te dwingen bij Tedesco.

Nog andere namen die mogen dromen? Zeker. Als Tedesco een aantal extra jonkies de kans op een EK geeft, dan mogen spelers als Hugo Cuypers, Sambi Lokonga, Bryan Heynen, Manuel Benson, Siebe Van der Heyden en Leander Dendoncker eventueel ook op een selectie hopen.