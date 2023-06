Twee Belgische clubs willen Dries Wouters overtuigen om niet mee te degraderen met Schalke 04

Dries Wouters speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij KV Mechelen. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij Schalke 04, maar twee Belgische clubs trekken aan zijn mouw.

Dries Wouters ging in de zomer van 2021 van Racing Genk naar het Duitse Schalke 04. Verder dan drie wedstrijden kwam hij niet en de Duitsers besloten om de verdedigende middenvelder te verhuren aan KV Mechelen.

Daar kende de Limburger een goed seizoen met 16 wedstrijden over alle competities heen waarin hij éénmaal kon scoren en één assist gaf. Er was geen optie in het contract afgesloten en normaal keert hij nu terug naar Schalke 04 die juist naar de Tweede Bundesliga zijn gedegradeerd.

Lommel en KV Mechelen hebben alvast hun pijlen gericht op de middenvelder die nog één jaar onder contract staat bij de degradant.