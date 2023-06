Waarom Youri Tielemans voor de belangrijkste zomer in zijn carrière staat

Youri Tielemans (26) verlaat Leicester City en gaat op zoek naar een nieuwe club. Die keuze wordt belangrijk, want hij heeft speelminuten nodig om zich tegenover de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco te bewijzen.

Na 4,5 jaar Leicester City is Youri Tielemans aan een nieuw hoofdstuk toen. Via Instagram nam hij van Leicester afscheid. Zo gaat de Belgische middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Al zal dat niet evident zijn.

Dit seizoen was Tielemans, net als Leicester, teleurstellend. Hij ging mee kopje onder en kon geen degradatie uit de Premier League voorkomen. Tijdens de onderhandelingen sta je daar niet goed mee. Zo zullen de clubs niet in de rij staan.

SPEELMINUTEN NODIG

Al is er al een optie. In Italiaanse media wordt er bijvoorbeeld over AS Roma gesproken. De onderhandelingen zouden de goede kant uitgaan. Verder zijn er geen andere concrete opties voor Tielemans.

De keuze van Tielemans deze zomer wordt alleszins belangrijk en hij staat misschien wel voor de belangrijkste zomer uit zijn carrière. In theorie zouden zijn beste seizoenen er moeten aankomen. Het wordt met andere woorden belangrijk om een goede club te kiezen waar hij zeker is van speelminuten. Het liefst bij een club die minstens tot de Europese subtop behoort.

DE NATIONALE PLOEG

Ook zijn zijn speelminuten belangrijk voor de nationale ploeg. Onder Roberto Martinez was Tielemans zeker van zijn plaats binnen de selectie en werd hij geleidelijk aan een van de vaste waarden op het veld. Onder Domenico Tedesco zal dat nog moeten blijken.

Er waren al 2 wedstrijden onder Tedesco, maar Tielemans was toen geblesseerd en kon zich zo niet tegenover de nieuwe bondscoach in de kijker spelen. Op 17 en 20 juni zal hij wellicht wel opgeroepen worden en kan hij zich op training en eventueel de wedstrijd wel tonen, maar nadien volgt de vakantie en de belangrijke transferzomer.

Zo kan tijdens die zomer een foute clubkeuze voor Tielemans nefast zijn. Niet alleen omdat hij dan tijdens zijn beste jaren te weinig speelt, maar ook omdat hij mogelijk dan zijn plaats bij de Rode Duivels kwijt is. Onder meer Amadou Onana en Roméo Lavia staan immers al op de deur te kloppen. Het wordt dus een belangrijke zomer voor Tielemans.