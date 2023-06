Johan Boskamp vindt dat één naam nu echt wel in de selectie van de Rode Duivels moet staan

Dinsdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Het is uitkijken of er veel nieuwe namen in komen.

Voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland maakt bondscoach Domenico Tedesco volgende week zijn selectie bekend. Het is uitkijken of er veel verrassingen of nieuwkomers in de selectie van de Duitser zullen staan.

Analist Johan Boskamp kijkt vooral in de richting van KRC Genk, waar Mike Trésor nu wel in de voorselectie zit. Al wil de Nederlander ook nog een andere naam in de selectie opgenomen zien worden: Hugo Cuypers.

“Als je 24 goals maakt in een moeilijke competitie als de Belgische, dan ben je een kanjer hoor. Richting het volgende grote toernooi kijken we vooral naar Lukaku en Openda, maar Cuypers is wat mij betreft een volwaardige derde optie in de spits”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Wedstrijden als die tegen Oostenrijk en Estland zouden ideaal moeten zijn om Cuypers zijn kans te geven. “Alleen moet hij ook in Tedesco zijn spelconcept passen. Van mij mag hij er zeker bij zijn, dan kan hij dat eens uitproberen.”