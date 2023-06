BREAKING: Openda heeft droomtransfer beet en tekent voor topclub

Openda heeft er een contract getekend tot 2028. De officiële aankondiging volgt mogelijk vandaag nog, maar de onderhandelingen tussen de twee clubs zijn nog bezig. Er was ook interesse van verschillende Italiaanse clubs, maar Leipzig speelde het kortst op de bal.

Leipzig betaalt zo'n 30 miljoen voor de topschutter van Lens, die dit seizoen 21 keer wist te scoren. Club Brugge - dat hem voor 9,8 miljoen euro verkocht - passeert ook nog langs de kassa vanwege de opleidingsvergoeding.

Loïs Openda has agreed personal terms with RB Leipzig, as first revealed by BILD today — confirmed, as contract will be valid until June 2028. 🚨⚪️🔴 #transfers



Discussions are still ongoing between clubs to get the deal done. Leipzig want to anticipate Italian clubs on Openda. pic.twitter.com/DVucG5PgHO