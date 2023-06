CEO Pro League ziet kassa al rinkelen na sensationele ontknoping: "Dit kan alleen maar goed nieuws betekenen"

Lorin Parys, CEO van de Pro League, beleefde de titelstrijd in de lucht. Met de titelbeker op de schoot vloog hij enkele keren over en weer tussen Brussel, Genk en Antwerp. Uiteindelijk mocht hij landen aan de Bosuil. De ontknoping maakte dat hij zich in de handen wreef...

Parys zag het als één grote reclamespot voor het Belgisch voetbal. En dat komt niet ongelegen, want binnenkort moet hij de onderhandelingen over een nieuw tv-contract opstarten. Het huidige, met Eleven, loopt af binnen twee jaar. Dat was toen al een record van over de 100 miljoen, maar nu mikt hij op meer.

"Wij starten nu de cyclus over een nieuw tv-contract op waarin we de markt gaan aftasten", zegt Parys bij HLN. "Dat startschot wordt nu gegeven. Wij kijken uit naar de gesprekken die we daarover met onze huidige partner Eleven zullen hebben, maar ook met andere geïnteresseerden. Met zo’n apotheose kan dat alleen maar goed nieuws betekenen."

Dat geld is noodzakelijk om het Belgische profvoetbal te doen groeien. "Uiteraard is het ook belangrijk dat onze clubs hier financieel gezonder en duurzamer van kunnen worden. Daarom zullen wij de best mogelijke deal voor onze clubs uit de brand proberen te slepen.”