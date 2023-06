Arnaud Bodart Rode Duivel? De redenen van Domenico Tedesco

Een van de vier nieuwelingen in de selectie van Domenico Tedesco is Arnaud Bodart. De doelman van Standard is niet eens zo'n grote verrassing, of toch?

Thibaut Courtois is en blijft de onbetwistbare nummer 1 bij de Rode Duivels, nummer 2 Simon Mignolet gaf er zelf de brui aan. En dus kan een nieuwe generatie stilaan opstaan. En daarbij hoort zeker ook Arnaud Bodart, die er een prima seizoen opzitten heeft bij Standard. Maandag werd hij voor het eerst opgeroepen bij de nationale A-ploeg. De kans dat hij zal spelen tegen Oostenrijk of Estland is quasi nul, maar toch een mooie recompensatie. Met 'dank' ook aan een blessure van een andere doelman, want Koen Casteels is er niet bij. "Hij heeft er een lang seizoen opzitten met heel wat pijntjes, dus we wisten dat hij er niet bij zou zijn", aldus Tedesco. Veel kwaliteiten "Ik heb Bodart zien keepen bij Standard en heb gezien dat hij vele kwaliteiten heeft. Hij stond op onze lijst en was de volgende om zijn kans te krijgen." Voor de 25-jarige doelman is het een mooi einde aan een meer dan geslaagd seizoen. Mogelijk komt er een dezer weken ook nog een toptransfer als toetje?