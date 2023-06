Conference League-finale onder hoogspanning: 5.780 tickets, 20.000 Engelsen en heel flauwe security

De Tsjechische ordediensten staan op scherp. Honderden zijn er opgeroepen om morgen de beveiliging van de Conference League-finale te verzorgen. Dat tussen twee ploegen die al bijna een halve eeuw geen Europees succes meer kenden én tienduizenden fans meebrengen.

Manuel Gonzalez en Johan Walckiers

Elke club heeft 5.780 tickets gekregen van de UEFA, maar er zijn er veel meer afgereisd. Vooral Engelse supporters dan. West Ham krijgt in Praag de steun van zo'n 20.000 supporters. Het hoeft niet gezegd dat de meesten zonder ticket zitten.

En dat baart de veiligheidsdiensten toch zorgen, zeker omdat ook de harde kern van Fiorentina afzakt. Dinsdag liepen er al duizenden in de straten te zingen en ze bezochten uiteraard de lokale pubs. In vergelijking met Engeland kost een biertje hier amper iets.

Daarnet hebben we ook gezien dat de omheining van de Eden Arena, het stadion van Slavia Praag, bestaat uit simpele hekken. Niet makkelijk om honderden fans tegen te houden als ze zich een weg naar binnen willen banen.

Als je zo lang als ik manager kan zijn, doe je waarschijnlijk wel iets goed -

De spelers weten wel wat het betekent voor die fans, die een moeilijk seizoen kenden omdat The Hammers lang tegen degradatie moesten vechten. Sinds 1965, toen ze de UEFA Cup wonnen, hebben ze geen Europees succes meer gekend. "Het is heel belangrijk", aldus winger Jarrod Bowen.

"Ik ben hier nu drie jaar en als je me toen ik tekende gezegd had dat ik in een Europese finale zou staan, had ik je hand afgebeten om het waar te maken. Na het seizoen dat we hadden, willen we het nog specialer maken. We weten dat er heel veel fans afgereisd zijn. We willen het voor hen doen."

Manager David Moyes kan zich dan weer in de analen van de club zetten. "Fantastisch om hier te zitten. Voor een coach is dit één van de beste gevoelens. Ik ben aan het genieten."

Voor de 60-jarige manager zou het de bekroning van zijn carrière zijn. "Kijk, ik zit al sinds mijn 35ste in het vak. Als je het zo lang volhoudt, doe je waarschijnlijk wel iets goed. Maar ik wil geen legende zijn. Ik voel me niet beter dan ieder ander in deze zaal. Ik ben blij dat ik dit beroep al zo lang mag uitoefenen en dit zou het ultieme zijn."