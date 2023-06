Al-Ittihad bevestigt komst Franse topspits: dit bedrag zal hij per jaar opstrijken

De Saoedische landskampioen Al-Ittihad heeft de komst van Karim Benzema nu ook officieel bevestigd. Na veertien seizoenen neemt de Franse spits afscheid van Real Madrid.

Maar liefst 200 miljoen euro per jaar: dat is het bedrag dat Karim Benzema gaat opstrijken in Saudi-Arabië. De Gouden Bal van 2022 tekent er een contract van drie jaar, en wordt naaast speler van Al-Ittihad ook ambassadeur voor de WK-kandidatuur van Saudi-Arabië in 2030.

"Benzema is hier. Een nieuwe tijger zal brullen. Welkom bij Ittihad", maakte de club, die een tijger als mascotte heeft, bekend via Twitter.

B E N Z E M A 💪💪 pic.twitter.com/Oc9IK4OoDj — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

"Ik zal Real Madrid nooit vergeten, dat is onmogelijk. Dit is de beste club in de geschiedenis, maar voor mij is het tijd om afscheid te nemen en een nieuw verhaal te schrijven", zei de Fransman eerder op de korte plechtigheid op trainingscomplex van Real Madrid.

In 2009 kwam Benzema over van het Franse Lyon naar de Spaanse hoofdstad. Maar liefst 354 keer scoorde hij voor De Koninklijke, enkel Cristiano Ronaldo doet beter. De twee ontmoeten elkaar nu opnieuw, deze keer in Saudi-Arabië. Ronaldo speelt voor rivaal Al-Nassr.