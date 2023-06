'Uitstel of afstel? Toptransfer voor Loïs Openda staat alweer op de wip'

Maandag was te horen dat Loïs Openda een persoonlijk akkoord heeft met Leipzig. Tussen de Duitse club en Lens is het water echter nog zeer diep.

Rode Duivel Loïs Openda zou volgens BILD een persoonlijk akkoord hebben met RB Leipzig over een zomertransfer. Openda zou een contract in de Bundesliga tekenen voor de komende vijf seizoenen.

L’Equipe laat vandaag echter weten dat de clubs nog heel ver van een overeenkomst zitten. RB Leipzig zou een bod van 30 miljoen euro geplaatst hebben bij de ploeg uit Ligue 1, maar dat zou categoriek geweigerd zijn.

Lens plukte Openda vorige zomer voor 10 miljoen euro weg bij Club Brugge. Hij werd dit seizoen vierde in de Franse topschutterstand. Lens werd tweede in Ligue 1, op amper een puntje achterstand van Paris Saint-Germain.

De voorbije weken toonde ook AC Milan de nodige interesse in onze landgenoot. Of Leipzig nog veel hoger wil gaan qua bod is niet duidelijk. Ook voor AC Milan lijkt een bedrag van meer dan 30 miljoen euro geen sinecure.