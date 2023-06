Van Bommel heeft goed nieuws over offensieve versterking: "Staan er heel dichtbij"

Royal Antwerp FC staat voor een drukke transferzomer. Het is uitkijken om zoveel mogelijk jongens aan boord te houden, maar ook de nodige versterking te vinden.

Royal Antwerp FC is de nieuwe landskampioen. De troepen van Mark van Bommel wisten dit seizoen de dubbel te pakken. Het is nu uitkijken of de ploeg voor een groot deel samengehouden kan worden richting volgend seizoen.

Maar er is ook versterking nodig, want dit seizoen kwam Van Bommel geregeld eens in de problemen. “Onze kern is niet supergroot. We zijn zelfs eens een keer met 15 spelers naar een wedstrijd gegaan”, zegt de trainer van The Great Old in Extra Time.

Van Bommel kwam ook nog eens terug op de transfer van Pacho. “We verliezen ook Pacho, die superbelangrijk geweest is. Hij maakt een verdiende transfer, al hebben we hem misschien zelfs te vroeg verkocht. Misschien was hij meer waard.”

De trainer van Antwerp kijkt vooral uit naar offensieve versterking. “Marc Overmars staat dicht bij een centrale spits”, klinkt het nog, al blijft Vincent Janssen van groot belang voor de club. “Hij is veel belangrijker dan zijn goals, door zijn manier van druk zetten, de bal vast te houden, het vechten ... Hij mag wel wat harder trainen, dat heb ik hem al een paar keer gezegd”, lacht Van Bommel nog.