Charles De Ketelaere krijgt na vertrek van Maldini nog meer slecht nieuws te horen

Het ziet er niet goed uit voor Charles De Ketelaere. Het ziet er naar uit dat hij deze zomer hoe dan ook moet vertrekken bij AC Milan.

Charles De Ketelaere ruilde afgelopen zomer Club Brugge in voor AC Milan. Met de deal was een transferbedrag van 35 miljoen euro gemoeid, maar daar hebben de Italianen nog geen plezier van gehad.

AC Milan speelde een teleurstellend seizoen, Charles De Ketelaere kwam in het stuk helemaal niet voor. Hij had gelukkig technisch directeur Paolo Maldini die alle vertrouwen in hem bleef hebben, maar die werd deze week de laan uitgestuurd.

De functie van Maldini wordt overgenomen door een team dat nauw zal samenwerken met trainer Stefano Piolo, zo liet de club bij het ontslag weten. Volgens The Milan Zone heeft de trainer al een besluit genomen.

Piolo heeft het management van de club laten weten dat De Ketelaere geen deel uitmaakt van de plannen voor volgend seizoen. Ook Alexis Saelemaekers mag de markt op, met de hoop dat er een transfer komt deze zomer.