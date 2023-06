Vincent Kompany gaat voor next level: '20 miljoen euro voor speler uit Jupiler Pro League'

Vincent Kompany staat volgend seizoen met Burnley in de Premier League. En daarvoor heeft onze landgenoot de nodige versterking nodig.

Het voorbije jaar haalde Vincent Kompany met de regelmaat van de klok spelers uit de Belgische competitie of een verleden in de Jupiler Pro League naar Burnley. Het rendeerde, want Vince The Prince pakte de titel en staat volgend seizoen in de Premier League langs de zijlijn.

Voor die stap is Kompany echter op zoek naar de nodige versterking. Volgens Claretxtra heeft de ex-trainer zijn hoop ook gelegd op een speler uit de Jupiler Pro League. En daarvoor wil de Engelse club maar liefst 20 miljoen euro op tafel leggen.

Het gaat om Mike Trésor van KRC Genk, deze week nog maar uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Jupiler Pro League. Een mooie stap voor de speler, een knap bedrag voor de club. Het lijkt er sterk op dat dit voor alle partijen een niet af te slaan bod is.

De marktwaarde van Trésor ligt op dit moment op 13 miljoen euro, met een contract tot juni 2025 in de Cegeka Arena. Het bod is zelfs meer dan het bedrag dat KRC Genk deze winter nog opstreek voor Paul Onuachu die naar de Premier League vertrekt.