Analist begrijpt keuze van Tedesco niet: "Hij heeft het niveau niet voor de Rode Duivels"

Dinsdag loste bondscoach Domenico Tedesco zijn tweede selectie voor de Rode Duivels. Franky Van Der Elst zag één grote verrassing.

Voor de analist is er één opvallende naam in de selectie van Tedesco: Olivier Deman van Cercle Brugge. “Ik zat gelukkig ergens stevig neer. Die jongen heeft een goed seizoen gespeeld, maar in alle eerlijkheid: om nu te zeggen dat hij international-waardig is, dat niet”, zegt Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Hij heeft niet het niveau voor de Rode Duivels volgens Van Der Elst. “Op dit moment niet, nee. Maar wat niet is, kan nog komen. Aan het feit dat Tedesco hem uitgelegd heeft waarom hij erbij is, kan je afleiden dat hij zelf ook verrast was.”

Het is uitkijken of de Rode Duivels, met toch veel afwezigen deze keer, opnieuw kunnen brengen wat er vorige keer gebeurde. “Vorige keer hebben de Rode Duivels twee wree goei matchen gespeeld, met tactisch juiste keuzes. Hij heeft een goede eerste indruk gemaakt, ook in zijn communicatie: rustig, doordacht, niets waarop hij nadien gepakt kan worden.”

En uitkijken wat Deman krijgt uiteraard in de matchen tegen Oostenrijk en Estland. “Deman, hé. Het is niet omdat ik dat verrassend vind, dat het daarom een slechte keuze is. Misschien is hij binnen een jaar wel helemaal geen verrassing meer en zeggen we dan: goed gezien, Tedesco.”