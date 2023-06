📷 Club Brugge krijgt 'op gepaste wijze bedanking' van supporters van Antwerp

Royal Antwerp FC pakte afgelopen zondag de landstitel. Daarvoor kon het rekenen op de hulp van Club Brugge dat Union SG klopte.

Voorzitter Paul Gheysens kon het afgelopen weekend na het pakken van de titel niet over zijn lippen krijgen, maar eigenlijk had Royal Antwerp FC de titel te danken aan de overwinning van Club Brugge tegen Union SG.

Daardoor had The Great Old in de slotfase plots genoeg aan een gelijkspel in plaats van een overwinning tegen KRC Genk. En dat gebeurde ook, met een overheerlijke trap van Toby Alderweireld.

Fans van Antwerp zorgden dan ook voor een passende bedanking. Ze hingen een spandoek met de tekst “Bedankt, groeten van Antwerp” aan het stadion van Club Brugge, maar lieten er ook nog enkele zakken aardappelen bij achter.

Dat deden ze aan de Oost-tribune, waar de harde kern van Club Brugge zijn stek heeft. De boodschap werd ondertekend door Collectief 86.