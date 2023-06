Union ziet Nederlands toptalent door de vingers glippen

Ondanks een fantastisch seizoen zowel in de Jupiler Pro League als in Europa kon Union niet één van de grootste Nederlandse talenten verleiden. Hij kiest voor een club in de Eredivisie.

FC Twente heeft de komst van Younes Taha bevestigd. De talentvolle middenvelder komt over van PEC Zwolle en tekent een vierjarig contract in Enschede. Taha was ook in ver gevorderde onderhandelingen met Union, maar het kwam uiteindelijk niet tot een akkoord.

"Deze transfer is voor mij een heel mooie stap, een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb", aldus Taha op de clubsite van FC Twente. "Mijn broer Redouan heeft een paar jaar geleden in het beloftenteam van FC Twente gespeeld en hij vertelde al wat voor mooie club dit is. Zondag was ik voor het eerst in De Grolsch Veste en ik was meteen om. Hier wil je toch voetballen. De gesprekken die ik heb gehad met de club voelden goed, net als het plan dat ze met mij hebben. Ik wil keihard werken voor mijn kansen die ik hier krijg."

Taha promoveerde het afgelopen seizoen met PEC Zwolle naar de Eredivisie. In totaal maakte hij veertien doelpunten in 33 wedstrijden. Daarvoor kwam de middenvelder uit voor FC Volendam.