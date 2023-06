📷 Wat een pech! Drama voltrekt zich voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren heeft de selectie van de Jonge Duivels verlaten. Dat laat de Belgische voetbalbond weten.

Hij was de revelatie bij Royal Antwerp FC dit seizoen, maar zal niet schitteren op het EK voor beloften. Arthur Vermeeren heeft de selectie verlaten, zo laat de voetbalbond weten, door een blessure.

Na het zware seizoen met Royal Antwerp FC sukkelt het Talent van het Jaar met een blessure aan de bilspier. Het WK is pas binnen twee weken, maar nu is het al duidelijk dat hij dat niet zal halen.

Jacky Mathijssen kan dus geen beroep doen op Vermeeren, die tijdens de laatste wedstrijd tegen KRC Genk duidelijk al last had. Of de bondscoach van de beloften een vervanger zal oproepen is momenteel nog niet duidelijk.

De Jonge Duivels beginnen op 21 juni aan het EK voor beloften. Eerste tegenstander is Nederland. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Portugal en Georgië.