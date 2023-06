Voormalig Anderlecht-product weegt kansen finalisten af: "Maar ze verdienen het allebei"

Vanavond zijn alle ogen gericht op de Champions League-finale tussen Inter en Manchester City. Een voormalig Anderlecht-product schat de kansen redelijk gelijk in.

Volgens Remco Evenepoel is Manchester City licht in het voordeel, maar acht hij Inter absoluut niet kansloos. “Is het Inter tegen Manchester City? Ik dacht dat het United was", lacht Evenepoel voor Het Nieuwsblad. "Neen, serieus. Manchester City won de Engelse competitie en pakte de beker. Zij zullen erop gebrand zijn om die derde grote prijs ook te pakken. Inter heeft wel een team dat een goed niveau haalt. Het zijn twee iconische ploegen."

Morgen begint De Ronde van Zwitserland voor Evenepoel. De Belgische renner moet dus fris en monter van start gaan. "Voor de finale ga ik gerust een uur later naar bed. Ik wil die graag zien. Het is toch de Champions League. Dit is een speciale match."

En of hij een bepaalde voorkeur heeft? "Goh, ik zit in het kamp van beiden. Ze zijn allebei zo belangrijk geweest voor onze nationale ploeg en ze verdienen het alle twee."