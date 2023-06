'Arsenal gaat voor andere Belg nadat Tielemans voor Aston Villa kiest'

Youri Tielemans was transfervrij op te pikken bij degradant Leicester City. Na maanden geruchten dat hij richting Arsenal zou vertrekken koos hij zaterdag uiteindelijk toch voor een andere deal met Aston Villa.

En dus moet Arsenal op zoek naar andere targets. Voor de rechtsbackpositie zou het nu ook een Belg willen halen, ook van Leicester City. Transferjournalist Sacha Tavolieri is Timothy Castagne in beeld bij The Gunners.

Hij zou echter niet de nummer één zijn. Toch gaat Arsenal de gesprekken al aan met Leicester om na te gaan wat de voorwaarden zijn. Castagne heeft immers nog een contract lopen tot juni 2025 in Leicester. Zijn marktwaarde ligt op 28 miljoen euro.

🚨🔴 #ArsenalFC now going for Timothy #Castagne ! Considered as

a number 2 target behind I.Fresneda for the right-back position, #AFC started the talks with #LeicesterCity in order to find a deal for the #DiablesRouges.

I understand things could develop quickly.

⏳ Wait & See. pic.twitter.com/gwY2KmIMTh