Deense transferspecialist: 'Skov Olsen vertrekt zeker en deze Belgische trainer wil hem'

Andreas Skov Olsen landde in januari 2022 bij Club Brugge. Volgens een Deense transferspecialst vertrekt hij deze zomer zeker in het Jan Breydelstadion.

Andreas Skov Olsen tekende een contract tot 30 juni 2026 bij Club Brugge, maar dat lijkt hij hoe dan ook niet uit te doen. Club Brugge betaalde om en bij de 7 miljoen euro voor de Deen.

De Deense transferspecialist Soren Sorgenfri is ervan overtuigd dat Skov Olsen deze zomer hoe dan ook vertrekt, zo laat hij op zijn website weten. De meest voor de hand liggende overstap is nogal onverwacht.

Sorgenfri zegt dat Vincent Kompany Skov Olsen naar Burnley in de Premier League wil halen. Een bedrag van 13,5 miljoen euro zou volgens Kompany moeten volstaan voor Club Brugge. Volgens Transfermarkt is Skov Olsen op dit moment 14 miljoen euro waard.

Ook Crystal Palace en Bournemouth uit de Premier League zouden volgens Sorgenfri de nodige interesse tonen voor de sterkhouder van blauwzwart. Het is uitkijken of het bod van Burnley voldoende is voor Club Brugge.