Er is maar één reden waarom Yves Vanderhaeghe (nog) geen trainer van KV Oostende is

Yves Vanderhaeghe werd tijdens het voorbije seizoen aan de kant geschoven bij KV Oostende. Volgend seizoen zou hij echter weer op de bank kunnen zitten.

De supporters konden er totaal niet mee leven toen Yves Vanderhaeghe op 31 oktober van vorig jaar aan de kant werd geschoven als trainer van KV Oostende. Opvolger Dominik Thalhammer bracht er ook niet veel van terecht, integendeel zelfs.

Enkele weken geleden kwam dan het nieuws dat KV Oostende op zoek was naar een nieuwe coach voor de Challenger Pro League na de degradatie en met… Yves Vanderhaeghe in zee zou willen gaan voor volgend seizoen.

Volgens Het Nieuwsblad is er maar één struikelblok in het dossier. Toen Yves Vanderhaeghe ontslagen werd kreeg hij niet de centen die hij moest krijgen. De ex-trainer van de kustploeg stapte enkele maanden later naar de rechtbank.

Dat dossier rond de ontslagvergoeding is nog steeds lopende, maar is nu het probleem in de contractonderhandelingen. De kustploeg wil dat die claim vervalt, maar dan moeten ze wel boter bij de vis doen.

Voorlopig is dat nog niet het geval en is de kloof tussen beide partijen nog veel te groot. Als Vanderhaeghe trainer wil worden, moet de claim verdwijnen. Doet hij dat niet, dan blijft de rechtzaak die hij normaal wel wint bestaan, maar heeft hij ook geen nieuwe job.