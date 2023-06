"Iemand gaat Tedesco moeten zeggen dat hij een Belg is": Er moet de supporters iets van het hart en cijfers geven hen gelijk

Domenico Tedesco heeft met Aster Vranckx en Johan Bakayoko nog twee extra Rode Duivels opgeroepen. Is hij niemand vergeten? De cijfers zijn alvast weergaloos.

Domenico Tedesco heeft een longlist gemaakt van meer dan 100 spelers die hij momenteel wil volgen met oog op de Rode Duivels. Ook voor de wedstrijden tegen Zweden en Duitsland in maart was Hugo Cuypers een van de spelers die hij nadrukkelijk in de gaten hield.

Toch kiest hij nu voor Bakayoko als extra aanvaller. En dat terwijl de spits van KAA Gent de voorbije maanden echt wel een geweldige vormcurve liet zien.

Topschutter

Hugo Cuypers werd topschutter met 27 doelpunten - in de laatste wedstrijd scoorde hij nog een hattrick tegen Standard. Meer dan genoeg zou je denken?

Niet dus, want Cuypers is niet opgeroepen bij de Rode Duivels. Voor de Buffalo zelf zou het nochtans de bekroning zijn geweest van een prima seizoen.

Temeer de spits van Gent opvalt met zijn werkkracht en drive. Hij is veel meer dan alleen maar een scorende spits.

Toegegeven: Gift Orban was hét fenomeen van 2023. Maar daardoor zijn de cijfers van Hugo Cuypers wat ondergesneeuwd geraakt. En dat is niet terecht.

Meer dan een spits

Sinds 15 maart tegen Basaksehir scoorde hij ook vijftien doelpunten in veertien wedstrijden. En binnen de eigen competitie was geen enkel duo dodelijker dan hij en Orban samen.

Met de cijfers die ze konden voorleggen hebben ze zelfs Mbappé en Messi overtroffen. Net als de rest van Europa.

"Er moet iemand eens aan Tedesco zeggen dat de topschutter uit de Jupiler Pro League een Belg is", klonk het al op de sociale media. De 25-jarige Belg is geboren in Luik.

Heb er echt geen idee van waarom Tedesco Bodart heeft opgeroepen. Heeft toch echt maar een matig tot slecht seizoen gekeept of sta ik daar alleen in? Wel positief voorts dat Ameen Al-Dakhil, Olivier Somers en Mike Trésor hun kans krijgen. Geen Cuypers blijft ook iets raars. — Dieter Van Gucht🇺🇦 (@DieterGucht) June 6, 2023

Oui, Tedesco teste et c'est très bien, ça change, comme tu le dis.

Mais Cuypers sort de la meilleure saison de sa carrière et aurait mérité d'être vu dans un contexte + compétitif. — DavidS (@DidaScali) June 6, 2023