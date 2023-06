Belgische ex-clubdokter Milan onthult verhaal over Berlusconi: "Hechte band gegroeid, al zijn we nooit boezemvrienden geweest"

Omstreden ex-voorzitter van AC Milan Silvio Berlusconi is gisteren komen te gaan op 86-jarige leeftijd. Jean-Pierre Meersseman was ooit nog de vaste chiropractor van de Italiaan.

"Hij had me uitgenodigd voor een etentje en deelde me simpelweg mee dat hij beslist had dat ik de medische leiding van de club in handen kreeg", vertelt de West-Vlaamse voormalig clubdokter voor De Standaard over het ontstaan van het befaamde 'Milan Lab' (2002). "Daaruit is een hechte band gegroeid, al zijn we nooit boezemvrienden geweest."

"We waren met onze aanpak 20 tot 25 jaar vooruit in de tijd. Silvio Berlusconi was een drijvende kracht achter die aanpak. Hij was een visionair in verschillende domeinen. Al kan ik alleen maar met expertise spreken over de domeinen waar ik met hem samenwerkte: medische wetenschap en voetbal."

Na de overname van Milan stopte de samenwerking tussen Meersseman en de Italiaanse topclub. De band met Berlusconi bleef. "Het laatst zag ik hem in februari. Ik had toen vooral contact met zijn vrouw. Het was duidelijk dat het toen niet lang meer ging duren. Ik zal me Silvio Berlusconi herinneren als iemand die duizenden mensen geholpen heeft, vaak zonder dat ze het zelf wisten."