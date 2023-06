Altijd gevoelig: Cercle komt met ultieme 'revanche' en haalt pion van Club Brugge in huis

Club Brugge en Cercle Brugge, dat is en blijft soms water en vuur. En het is ook dit seizoen niet anders.

Transfers van Club Brugge naar Cercle Brugge en vice versa? Dat blijft altijd gevoelig binnen de Brugse gemeenschap.

En deze week is het opnieuw raak. Een trainer maakt de overstap van Club Brugge naar Cercle Brugge en dat is eigenlijk een ultieme revanche.

Opvolger Plasschaert

De 32-jarige Bart Plasschaert was coach van Jong Cercle in de Amateurklasses van het Belgisch voetbal afgelopen seizoen.

Hij trok onlangs naar Club Brugge om er de U16 te gaan leiden. En dus zochten ze bij De Vereniging naar een opvolger.

Cercle Brugge verwelkomt Dwight Waeytens (38) als coach van Jong Cercle.



En die hebben ze nu gevonden bij ... Club Brugge. De 38-jarige Dwight Waeytens had tot vorig seizoen de U15 bij blauw-zwart onder zijn hoede, maar zijn contract werd niet verlengd en liep dus eind juni af. Daar heeft De Vereniging nu van geprofiteerd om hem in huis te halen.

In het verleden was hij ook al actief in de jeugdwerking van KAA Gent. Sinds 2018 was hij actief bij Club Brugge.