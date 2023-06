Barcelona of de zandbak? Yannick Carrasco laat zich uit over zijn voetbaltoekomst

Yannick Carrasco zou deze zomer Atlético Madrid wel eens kunnen verlaten voor een nieuw avontuur. Waar ligt zijn toekomst? De winger reageerde nu zelf.

Yannick Carrasco heeft er een prima seizoen opzitten bij Atlético Madrid. "Ik wil mijn ervaring overbrengen op de ploeg en doen wat de coach vraagt", aldus Carrasco.

En hij ging verder op de persconferentie van de Rode Duivels: "We kunnen altijd beter worden, wat de leeftijd ook is. In een dominante ploeg met goed voetbal kan je schitteren, dat helpt."

© photonews

Tien goals en vijf assists, dat heeft ook de geïnteresseerden meer dan wakker gemaakt. Barcelona, Saoedi-Arabië, ... Aan interesse geen gebrek.

"Ik voel me fris en ben nog jong, binnenkort word ik dertig. Ik heb nog een jaar contract bij Atlético en voel me hier goed, dus een transfer hoeft nog niet per se."

Meer dan financiële

Toch kan het zomaar gebeuren dat hij deze zomer andere oorden opzoekt? "China was voor mij niet enkel een financiële keuze."

"Saoedi-Arabië? Veel spelers tekenen er omwille van het financiële kaartje. Je moet denken aan je familie en aan wat na de carrière komt."