Buitenlandse topclubs willen belangrijke pion weghalen bij Antwerp, dat in actie schiet

Royal Antwerp pakte afgelopen seizoen de dubbel. En dus is het alle hens aan dek voor The Great Old.

Mark van Bommel was de kampioenenmaker van Royal Antwerp. En bovendien pakte The Great Old ook nog eens de Beker van België. En dus aan interesse geen gebrek. Niet voor een aantal belangrijke spelers, maar evenmin voor de coach van het ensemble. Er wordt aan de mouw van de Nederlander getrokken door diverse clubs uit het buitenland. Dat weet Het Nieuwsblad alvast. Toch lijkt een verlengd avontuur op De Bosuil meer waarschijnlijk dan een snel vertrek. Mark van Bommel ligt nog een jaar onder contract. Verlengd verblijf in Extra Time gaf hij vorige week nog aan rustig te willen blijven bij de hele zaak. Nu lijken er knopen te gaan doorgehakt worden. Antwerp wil graag langer met hem door en wil hem dan ook een nieuw én verbeterd contract geven. Van Bommel lijkt daar op te zullen ingaan.

