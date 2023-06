'Franse ploeg heeft plots een streepje voor om Noa Lang binnen te halen'

Na vorige zomer is Noa Lang een pak voorzichtiger over een transfer. Toch zou hij heel graag vertrekken bij Club Brugge.

Noa Lang herinnert zich nog heel goed hoe zijn transfer er vorige zomer niet kwam. Dat wil hij deze zomer koste wat kost verhinderen. De interesse neemt ondertussen stevig toe voor de Nederlander van blauwzwart.

AC Milan blijft nog altijd een optie voor Lang, maar voor de Italiaanse club is hij al lang geen topprioriteit meer. Borussia Mönchengladbach en Besiktas tonen interesse, maar de vraag is of Noa Lang dat zelf wel ziet zitten.

Volgens Team Football, een medium bij onze Zuiderburen, zijn er met Stade Rennes en Lille OSC ook twee Franse ploegen geïnteresseerd in de international. Vooral Rennes zou plots de optie worden, omdat de vertegenwoordigers van Lang een goede band hebben met de club.

Lang ligt nog tot 2025 onder contract in het Jan Breydelstadion liggen. Zijn waarde wordt op 15 miljoen euro geschat.