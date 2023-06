Kylian Mbappé dwingt PSG alweer op de knieën: verschillende opties, maar één lijkt al zeker uitgesloten

Voor het tweede jaar op rij heeft Kylian Mbappé (24) PSG schaakmat gezet. De Fransman wil de optie in zijn contract, dat tot midden 2024 loopt, niet lichten.

Vorig jaar dwong Kylian Mbappé PSG al op de knieën door te dreigen met een gratis vertrek. Maar de Franse topspits tekende toen toch bij voor 83 miljoen euro per jaar, met een tekenbonus van 125 miljoen euro.



Het contract van Mbappé loopt dus midden 2024 af en hij heeft zelf de optie om dat nog met een jaar te verlengen. Maar dat weigert hij dus te doen. Van de 180 miljoen euro die PSG in 2018 betaalde zal het dus wellicht niets recupereren.



Want Mbappé zelf bevestigde dat hij zijn contract nog uitdoet bij PSG. De Franse club staat dus opnieuw voor een onmogelijke keuze. Het moet Mbappé ofwel nóg meer gaan betalen, hem alsnog verkopen of hem gratis de deur zien uitlopen volgende zomer.



Waar ligt zijn toekomst?



Mbappé wil eindelijk prijzen winnen en ziet dat niet (meer) gebeuren bij PSG. De Fransman ambieert ook om de beste van zijn generatie te worden. Nu al een verhuis naar Saoedi-Arabië of buiten Europa zal er dus wellicht nog niet komen.



Real Madrid, dat onlangs nog 103 miljoen euro betaalde voor Jude Bellingham, lijkt de meest logische optie. Daarnaast zijn er nog ploegen zoals Manchester United en Bayern München die een spits kunnen gebruiken.



Waar Mbappé ook naartoe trekt, het zal zijn om prijzen te winnen en zichzelf nog meer de geschiedenisboeken in te schieten. Of de Qatari bij PSG moeten nog wat extra geld vinden om Mbappé toch nog in Parijs te houden.