OFFICIEEL: zowel Ajax als Real Madrid komen met groot nieuws

Het is overal in Europa tijd om knopen door te hakken. Het is niet anders bij twee absolute grootmachten.

Bij Ajax is er een nieuwe coach voorgesteld. En dat was uiteindelijk de naam die al een paar dagen overal circuleerde. Maurice Steijn wordt de opvolger van Alfred Schreuder bij de Amsterdammers. Hij moet volgend seizoen opnieuw voor successen zorgen bij Ajax. Hij lag nog onder contract bij Sparta Rotterdam, dus moest er op diverse niveaus worden onderhandeld om hem in te lijven. Dat is nu gelukt. Real Madrid En nog meer groot nieuws op woensdagmiddag, want Real Madrid heeft de komst van Jude Bellingham wereldkundig gemaakt. Het gaat over een bedrag van 103 miljoen euro, maar er mag verwacht worden dat dat door bonussen nog veel veder kon oplopen.