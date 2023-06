Boskamp weet welke Nederlandse ploeg Noa Lang wil binnenhalen, maar er is een probleem

Noa Lang maakte deze week bekend dat hij niet zou aarzelen om een transfer naar Nederland te maken. Voor één of twee jaar, als tussenstap naar iets veel beter.

Noa Lang is duidelijk uitgekeken op Club Brugge, ook al ligt hij nog twee seizoenen onder contract in het Jan Breydelstadion. Eigenlijk wilde hij vorige zomer al vertrekken, maar toen draaide dat eventjes anders uit.

Bij Ziggo Sport liet hij weten dat hij zelfs een transfer naar Nederland overweegt, voor één of twee seizoenen, omdat het van daaruit gemakkelijker zou zijn om naar een Europese topclub te trekken, in tegenstelling tot een vertrek vanuit België.

Johan Boskamp weet dat Lang in Nederland de nodige interesse geniet, maar er is een probleem opgedoken met de transfer die zijn landgenoot voor ogen had.

“Ik heb gehoord dat PSV aan Lang liep te trekken. Dat ze hem graag wilden. Dat was wel toen Ruud van Nistelrooij er nog coach was, die is nu vertrokken. Geen idee hoe Peter Bosz erover denkt”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.