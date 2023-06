Buitenlandse topclubs kloppen aan bij Royal Antwerp, dat zelf ook alles op alles zet om sterkhouder te houden

Royal Antwerp FC heeft de dubbel gepakt in België. Zowel de Jupiler Pro League als de Beker van België werd een prooi voor The Great Old.

Een van de sterkhouders van Royal Antwerp FC was Calvin Stengs. De Nederlander werd afgelopen seizoen uitgeleend door OGC Nice aan de Antwerpse club en zorgde voor prima resultaten.

De middenvelder was goed voor drie goals en negen assists en daarmee een van de belangrijke spelers bij The Great Old. En dus willen ze bij stamnummer 1 aan de slag gaan met hem, ook volgend seizoen.

Feyenoord

Marc Overmars deed afgelopen jaar al heel wat transfers die een schot in de roos waren, nu zal hij opnieuw aan het werk moeten. Met een duidelijk doel: Stengs aan boord houden.

Makkelijk wordt dat niet. Om te beginnen: Antwerp heeft geen aankoopoptie, Stengs keert dus in principe terug naar OGC Nice waar hij nog tot 2026 onder contract ligt. En er zijn kapers op de kust.

Ook Feyenoord roerde zich al voor de speler, die volgens Transfermarkt een markwaarde heeft van liefst 10 miljoen euro. En de Nederlandse club is ook kapitaalkrachtig, dus wil hem graag inlijven. Maar bij Antwerp geven ze de strijd niet op.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er de komende weken zal gesproken worden. Het halen van de poulefase van de Champions League zou een extra incentive kunnen zijn om hem aan boord te houden.

Verlengd avontuur

Nice zelf kocht de speler met een gouden linker twee jaar geleden nog voor vijftien miljoen euro, het zal dus de vraag zijn hoeveel geld er nu nog voor hem moet worden neergeteld. Stengs is 24 en lijkt wel in België te willen blijven.

Paul Gheysens kan de geldbuidel mogelijk nog eens opentrekken, al was het maar om een goed figuur te slaan in de Champions League en de nodige return on investment. Ook over Mandela Keita wordt nog steeds onderhandeld met OH Leuven bijvoorbeeld.