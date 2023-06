'Dit is de financiële kloof tussen Reims en Union over Teuma en reden waarom het aansleept'

Met Rennes en Reims zijn er twee Franse ploegen geïnteresseerd in Teddy Teuma. De kapitein van Union SG wacht angstvallig op een deal tussen de twee clubs.

Stade Reims, de ploeg van Will Still, is bijzonder geïnteresseerd in Teddy Teuma. De Franse club zou al een persoonlijke overeenkomst hebben met de kapitein van Union SG. Alleen moeten de clubs er nog aan uit geraken.

Volgens Sudpresse heeft Reims een bod uitgebracht tussen 2,5 tot 3 miljoen euro voor Teuma. Union SG zou graag ergens tussen de 4 en 5 miljoen euro eindigen voor de Franse middenvelder. Geen al te grote kloof dus, maar toch slepen de onderhandelingen aan.

De Waalse krant weet daar de reden voor: CEO Philippe Bormans van Union SG is op vakantie, waardoor de onderhandelingen eventjes on hold staan. Er is dus geen sprake van een impasse in het dossier.

Teuma heeft nog een contract tot midden 2025 bij Union SG, maar stak al tijdens de wintermercato zijn interesse voor een transfer niet onder stoelen of banken.