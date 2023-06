Er kan nog eentje bij: 'Club Brugge mikt op kanjer van een spits'

Club Brugge laat zich gelden op de transfermarkt. De Belgische clubs trekken grote ogen van wat blauwzwart allemaal doet.

Club Brugge kondigde de voorbije dagen de ene na de andere versterking aan voor volgend seizoen. De honger in het Jan Breydelstadion lijkt helemaal nog niet gestild. Er zou nog een nieuwe spits op komst zijn.

Volgens Sky Sports is Club Brugge bezig met het dossier van Zan Vipotnik, ook wel de Haaland van Slovenië genoemd omdat hij dit seizoen bij Maribor maar liefst 20 doelpunten scoorde in 30 wedstrijden.

Vanuit ons land was ook Anderlecht geïnteresseerd. Heel wat buitenlandse clubs hebben Vipotnik op hun radar staan. Het ideale moment voor een transfer, want volgend seizoen is zijn laatste jaar onder contract bij Maribor.

Of de transfer richting Brugge zal doorgaan valt nog te bezien, want met Barbera en Thiago haalde blauwzwart al twee nieuwe spitsen binnen. Ofwel vrezen Mannaert en co nog een vertrekker en willen ze daarop al anticiperen.