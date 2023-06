Philippe Clement laat zich (voorlopig) niet verleiden door het grote geld

Philippe Clement werd ontslagen bij AS Monaco door tegenvallende resultaten in de Ligue 1, maar de aanbiedingen lopen binnen. Al wil hij niet direct voor het grote geld kiezen.

Yves Vanderhaeghe koos een avontuur in Saudi-Arabië voor één bij KV Oostende. Dat kan u HIER lezen. Philippe Clement is alvast niet (direct) van plan om dezelfde weg te bewandelen. De voormalige trainer van Club Brugge en Racing Genk kreeg nochtans de kans.

Volgens Het Nieuwsblad had Clement twee aanbiedingen uit Saudi-Arabië op zak. Zowel Al Shabab al Al Ahly trokken aan zijn mouw. Clement stuurde echter beide clubs wandelen. Hij is namelijk op zoek naar een club in Europa om zo een sportief avontuur te kiezen in plaats van een financieel avontuur.