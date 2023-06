Analist hoopt dat Hazard alvast één ding níét doet: "Geen kwestie van geld"

De periode van Eden Hazard bij Real Madrid was er eentje in mineur. Waals analist Vincent Langendries hoopt dat de aanvaller één ding alvast niet doet.

"Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij het voetbal niet zomaar vaarwel zegt", geeft hij aan voor RTBF. "Lille lijkt erg verleidelijk. Het is dicht bij huis, een uur rijden van zijn familie. Ze zouden hem met open armen ontvangen. Ik denk dat Eden er geen geldkwestie van zal maken. Het is óf dat, óf een Amerikaans avontuur, ver weg van alles, om weer plezier te beleven op het voetbalveld. Dit alles in overeenstemming met zijn vrouw en vijf kinderen."

Eby Brouzakis, een andere journalist bij de Waalse openbare omroep, sluit zich daarbij aan. "Ik zou het geweldig vinden als hij doorgaat, maar Eden Hazard heeft niet het ego van een Cristiano Ronaldo. De Portugees zou nooit zijn carrière willen beëindigen op een slechte noot. Eden is erg gevoelig en heeft dat ego niet. Hij heeft niet de behoefte om aan Real het tegendeel te bewijzen van zijn mislukte transfer."

Waar de toekomst van de Belg ligt, is momenteel niet duidelijk. Newcastle United en Tottenham werden al genoemd, maar momenteel is er nog niets concreet voor de 32-jarige aanvaller.