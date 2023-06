Van de koude in Eupen naar 'on fire' in de Copa Libertadores

Bij winstreeksen, broeiende sfeer en grote successen dan denk je niet direct aan Eupen. Soms kan het wel een tussenstop zijn om dit allemaal te bereiken.

Vraag dit maar aan de Spanjaard Beñat San José. Een naam die alleen bij de kenners van de Jupiler Pro League en belletje zal laten rinkelen. Hij was van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 trainer bij Eupen en stond 68 wedstrijden aan de zijlijn.

Momenteel is hij trainer bij het Boliviaanse Bolivar waarmee hij vijfde staat in eerste klasse. Dit op amper vijf punten van de leider. Hij behaalt momenteel niet zijn meest opmerkelijke prestaties op het Boliviaanse hoogste niveau. Dit wel in de CONMEBOL Libertatodores of zoals het beter gekend is: Copa Libertadores.

Dit is de Champions League voor de Zuid-Amerikaanse ploegen Een competitie die vooral gedomineerd wordt door de Braziliaanse en Argentijnse ploegen. Zo heeft het Argentijnse Independiente al zevenmaal de trofee in de lucht mogen steken.

Bolivar is niet één van de favorieten, maar slaagde er wel in om een uitzonderlijke prestatie te leveren. Onder leiding van de voormalige trainer van Eupen, Beñat San José, slaagde Bolivar er namelijk in om viermaal te winnen in de groepsfase en daarin elfmaal te scoren. Zo kwalificeerden ze zich vlot voor de volgend ronde.